Евгений Сердюков возглавит СПБ Биржу вместо Романа Горюнова

Роман Горюнов уйдёт с поста генерального директора СПБ Биржи, а его место займёт его первый заместитель Евгений Сердюков.

Об этом говорится в заявлении торговой площадки.

«Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава совета директоров СПБ Биржи», — указано в сообщении.

Уточняется, что на новом посту Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами для установления порядка действий на фоне действующих санкционных мер.

Подчёркивается, что в настоящий момент основной задачей торговой площадки является обеспечение доступа инвесторов к активам.

Ранее США ввели санкции в отношении СПБ Биржи.