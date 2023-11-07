Евгений Сердюков возглавит СПБ Биржу вместо Романа Горюнова
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении торговой площадки.
«Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава совета директоров СПБ Биржи», — указано в сообщении.
Уточняется, что на новом посту Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами для установления порядка действий на фоне действующих санкционных мер.
Подчёркивается, что в настоящий момент основной задачей торговой площадки является обеспечение доступа инвесторов к активам.
Ранее США ввели санкции в отношении СПБ Биржи.