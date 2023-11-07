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Евгений Сердюков возглавит СПБ Биржу вместо Романа Горюнова

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Роман Горюнов уйдёт с поста генерального директора СПБ Биржи, а его место займёт его первый заместитель Евгений Сердюков.
Евгений Сердюков возглавит СПБ Биржу вместо Романа Горюнова
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении торговой площадки.

«Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава совета директоров СПБ Биржи», — указано в сообщении.

Уточняется, что на новом посту Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами для установления порядка действий на фоне действующих санкционных мер.

Подчёркивается, что в настоящий момент основной задачей торговой площадки является обеспечение доступа инвесторов к активам.

Ранее США ввели санкции в отношении СПБ Биржи.

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