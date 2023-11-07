В Екатеринбурге обнаружили тело женщины возле автомобиля

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 57-летней женщины недалеко от пересечения улиц Окружной и 2-й Новосибирской.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

По словам очевидцев, женщина ехала на автомобиле, в какой-то момент ей стало плохо и она выпала из машины с пеной во рту.

Как заявили в региональном главке МВД, сообщение об обнаружении тела поступило в полицию около 07:45.

«В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства происшествия», — отмечается в сообщении.

В октябре в Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 14-летней девочки в багажнике автомобиля, который принадлежал её матери.