Тело подростка обнаружили в багажнике автомобиля её матери в Уфе

В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 14-летней девочки в багажнике автомобиля, который принадлежал её матери.

Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на текущий момент ведутся поиски преступника, на месте происшествия работают специалисты и проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области завели уголовное дело после обнаружения в лесу тела местной жительницы с признаками насильственной смерти.