Тело подростка обнаружили в багажнике автомобиля её матери в Уфе
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, на текущий момент ведутся поиски преступника, на месте происшествия работают специалисты и проводят следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области завели уголовное дело после обнаружения в лесу тела местной жительницы с признаками насильственной смерти.