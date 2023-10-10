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Тело подростка обнаружили в багажнике автомобиля её матери в Уфе

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В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 14-летней девочки в багажнике автомобиля, который принадлежал её матери.
Тело подростка обнаружили в багажнике автомобиля её матери в Уфе
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на текущий момент ведутся поиски преступника, на месте происшествия работают специалисты и проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области завели уголовное дело после обнаружения в лесу тела местной жительницы с признаками насильственной смерти.

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