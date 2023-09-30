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В Ленобласти завели дело после обнаружения в лесу тела женщины

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В Ленинградской области завели уголовное дело после обнаружения в лесу тела местной жительницы с признаками насильственной смерти.
В Ленобласти завели дело после обнаружения в лесу тела женщины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Труп нашли 29 сентября в лесном массиве рядом с деревней Новое Девяткино. В ходе следственно-оперативных мероприятий задержан муж женщины. Его подозревают в избиении супруги, которое привело к летальному исходу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске установили и задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чьи кости были обнаружены в гаражном кооперативе.

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