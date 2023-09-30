В Ленобласти завели дело после обнаружения в лесу тела женщины
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Труп нашли 29 сентября в лесном массиве рядом с деревней Новое Девяткино. В ходе следственно-оперативных мероприятий задержан муж женщины. Его подозревают в избиении супруги, которое привело к летальному исходу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске установили и задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чьи кости были обнаружены в гаражном кооперативе.