В «Союзе отцов» прокомментировали идею надбавки для многодетных пенсионеров
- РИА Новости
По мнению эксперта, главный вопрос в том, чтобы эти пенсионеры занимались воспитанием своих детей.
«У них могло быть в своё время трое детей, но как они занимались воспитанием и были вовлечены — это самый главный вопрос. Мало родить, надо воспитать, поднять и доказать, что родители были вовлечены в воспитание», — считает он.
Также Солёнов подчеркнул, что это — «положительная мера, чтобы действительно помочь пенсионерам».
Ранее в Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии для многодетных граждан.