В «Союзе отцов» прокомментировали идею надбавки для многодетных пенсионеров

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ввести для пенсионеров старше 70 лет дополнительную фиксированную выплату к пенсии, если эти граждане в течение жизни имели на иждивении троих и более детей.

По мнению эксперта, главный вопрос в том, чтобы эти пенсионеры занимались воспитанием своих детей.

«У них могло быть в своё время трое детей, но как они занимались воспитанием и были вовлечены — это самый главный вопрос. Мало родить, надо воспитать, поднять и доказать, что родители были вовлечены в воспитание», — считает он.

Также Солёнов подчеркнул, что это — «положительная мера, чтобы действительно помочь пенсионерам».

Ранее в Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии для многодетных граждан.