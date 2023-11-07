RT в Telegram
Подпишись

Команда Балтфлота выиграла чемпионат ВМФ по военно-спортивному многоборью

Короткая ссылка
Сборная команда Балтийского флота выиграла чемпионат ВМФ по военно-спортивному многоборью в Калининграде.
Команда Балтфлота выиграла чемпионат ВМФ по военно-спортивному многоборью
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Второе и третье места заняли команды Северного флота и Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова.

В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из десяти команд, представляющих флоты, вузы, а также соединения, непосредственно подчинённые главкому ВМФ.

Военнослужащие состязались в стрельбе из пистолета Макарова, в плавании и беге.

Ранее сообщалось, что 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить