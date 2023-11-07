Команда Балтфлота выиграла чемпионат ВМФ по военно-спортивному многоборью

Сборная команда Балтийского флота выиграла чемпионат ВМФ по военно-спортивному многоборью в Калининграде.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Второе и третье места заняли команды Северного флота и Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова.

В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из десяти команд, представляющих флоты, вузы, а также соединения, непосредственно подчинённые главкому ВМФ.

Военнослужащие состязались в стрельбе из пистолета Макарова, в плавании и беге.

Ранее сообщалось, что 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца текущего года.