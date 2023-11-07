Команда Балтфлота выиграла чемпионат ВМФ по военно-спортивному многоборью
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Второе и третье места заняли команды Северного флота и Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова.
В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из десяти команд, представляющих флоты, вузы, а также соединения, непосредственно подчинённые главкому ВМФ.
Военнослужащие состязались в стрельбе из пистолета Макарова, в плавании и беге.
Ранее сообщалось, что 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца текущего года.