СК: в Уссурийске погиб водитель в результате обстрела неизвестными внедорожника
Информация об этом появилась в Telegram-канале СУ СК России по региону.
«Шестого ноября 2023 года возле магазина на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске неизвестный произвёл выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля Land Cruiser», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что на данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия.
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