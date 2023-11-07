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СК: в Уссурийске погиб водитель в результате обстрела неизвестными внедорожника

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Молодой мужчина погиб при обстреле неизвестными автомобиля Land Cruiser в приморском Уссурийске.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУ СК России по региону.

«Шестого ноября 2023 года возле магазина на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске неизвестный произвёл выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля Land Cruiser», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее суд Рязани арестовал подозреваемого в убийстве судебного пристава.

Также на востоке Москвы мужчина нанёс женщине удар топором по голове.

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