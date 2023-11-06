В Петербурге один человек получил травмы при падении с крыши «Сапсана»
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Об этом пишет 78.ru.
Двое молодых людей запрыгнули в пространство между двумя вагонами уходящего поезда, после чего один из них попытался забраться на крышу и упал.
Отмечается, что его госпитализировали с переломом рёбер и бедра.
Ранее сообщалось, что работник горнопромышленного предприятия погиб после падения с высоты во время ремонта в стволе шахты в селе Бутунтай Забайкальского края.