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В Петербурге один человек получил травмы при падении с крыши «Сапсана»

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В Санкт-Петербурге один человек пострадал при падении с крыши поезда «Сапсан».
В Петербурге один человек получил травмы при падении с крыши «Сапсана»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет 78.ru.

Двое молодых людей запрыгнули в пространство между двумя вагонами уходящего поезда, после чего один из них попытался забраться на крышу и упал.

Отмечается, что его госпитализировали с переломом рёбер и бедра.

Ранее сообщалось, что работник горнопромышленного предприятия погиб после падения с высоты во время ремонта в стволе шахты в селе Бутунтай Забайкальского края.

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