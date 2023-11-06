Один человек погиб, ещё пятеро пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали в массовом ДТП в Каширском городском округе Московской области.

Об этом информирует МВД России по региону.

По данным ведомства, водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с тремя транспортными средствами.

«В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и пятеро пострадали, среди них двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее два ребёнка и женщина получили травмы в результате столкновения автобуса и автомобиля в Крыму.