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Два ребёнка и женщина пострадали в результате ДТП с автобусом в Крыму

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Два ребёнка и женщина получили травмы в результате столкновения автобуса и автомобиля в Крыму.

Об этом сообщает региональная прокуратура.

«По предварительной информации, 5 ноября 2023 года автомобиль Volkswagen, двигаясь в районе посёлка Первомайское, не уступил дорогу микроавтобусу, двигавшемуся по маршруту Симферополь — Армянск, совершив с ним столкновение», — отмечается в заявлении.

В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса. Всего в момент ДТП в нём находилось 15 человек. По данным прокуратуры, микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Как уточняет ТАСС, в результате столкновения транспортных средств пострадали двое детей 2018 и 2011 годов рождения и женщина 1987 года рождения.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль съехал в кювет в Саратовской области, 14-летний подросток погиб.

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