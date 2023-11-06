Два ребёнка и женщина пострадали в результате ДТП с автобусом в Крыму
Об этом сообщает региональная прокуратура.
«По предварительной информации, 5 ноября 2023 года автомобиль Volkswagen, двигаясь в районе посёлка Первомайское, не уступил дорогу микроавтобусу, двигавшемуся по маршруту Симферополь — Армянск, совершив с ним столкновение», — отмечается в заявлении.
В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса. Всего в момент ДТП в нём находилось 15 человек. По данным прокуратуры, микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю.
Как уточняет ТАСС, в результате столкновения транспортных средств пострадали двое детей 2018 и 2011 годов рождения и женщина 1987 года рождения.
Ранее стало известно, что легковой автомобиль съехал в кювет в Саратовской области, 14-летний подросток погиб.