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Певица Дубцова выступит на международной выставке-форуме «Россия»

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Певица Ирина Дубцова выступит в понедельник, 6 ноября, на сцене в павильоне Банка России «Умные финансы» международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Певица Дубцова выступит на международной выставке-форуме «Россия»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«6 ноября павильон Банка России «Умные финансы» устраивает на выставке «Россия» большой сольный концерт Ирины Дубцовой», — говорится в заявлении организаторов.

Отмечается, что мероприятие на главной сцене ВДНХ начнётся в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что в первый день работы международную выставку-форум «Россия» посетили более 190 тыс. человек

На выставке представлены более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов с более чем 500 экскурсиями ежедневно.

Множество мероприятий пройдёт в рамках культурно-развлекательной, деловой и образовательной программ выставки.

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