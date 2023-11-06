Певица Дубцова выступит на международной выставке-форуме «Россия»
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«6 ноября павильон Банка России «Умные финансы» устраивает на выставке «Россия» большой сольный концерт Ирины Дубцовой», — говорится в заявлении организаторов.
Отмечается, что мероприятие на главной сцене ВДНХ начнётся в 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что в первый день работы международную выставку-форум «Россия» посетили более 190 тыс. человек.
На выставке представлены более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов с более чем 500 экскурсиями ежедневно.
Множество мероприятий пройдёт в рамках культурно-развлекательной, деловой и образовательной программ выставки.