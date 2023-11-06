Певица Дубцова выступит на международной выставке-форуме «Россия»

Певица Ирина Дубцова выступит в понедельник, 6 ноября, на сцене в павильоне Банка России «Умные финансы» международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«6 ноября павильон Банка России «Умные финансы» устраивает на выставке «Россия» большой сольный концерт Ирины Дубцовой», — говорится в заявлении организаторов.

Отмечается, что мероприятие на главной сцене ВДНХ начнётся в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что в первый день работы международную выставку-форум «Россия» посетили более 190 тыс. человек.

На выставке представлены более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов с более чем 500 экскурсиями ежедневно.

Множество мероприятий пройдёт в рамках культурно-развлекательной, деловой и образовательной программ выставки.