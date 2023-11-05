Международную выставку-форум «Россия» посетили в первый день 190 тысяч человек

В первый день работы Международную выставку-форум «Россия» посетили более 190 тыс. человек. Об этом заявили организаторы мероприятия.

«Гостями Международной выставки-форума «Россия» в первый день стали более 190 тыс. человек», — говорится в сообщении.

4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.

На выставке представлены более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов с более чем 500 экскурсиями ежедневно.

Множество мероприятий пройдёт в рамках культурно-развлекательной, деловой и образовательной программ выставки.