RT в Telegram
Подпишись

Режим ЧС ввели во втором районе Приморья из-за непогоды

Короткая ссылка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Дальнереченском городском округе Приморского края из-за циклона. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Режим ЧС ввели во втором районе Приморья из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © Radu Bighian

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Дальнереченского городского округа от 6 ноября на территории городского округа введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за непогоды без электричества остались более 2 тыс. домов, а также остановлена работа ряда котельных.

Ранее режим ЧС ввели на территории Лесозаводского городского округа в Приморье, где из-за ледяного дождя повалило деревья и обесточило часть домов.

Кроме того, силы Тихоокеанского флота объявили штормовую готовность из-за южного циклона в Приморье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить