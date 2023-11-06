Режим ЧС ввели во втором районе Приморья из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Дальнереченском городском округе Приморского края из-за циклона. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Дальнереченского городского округа от 6 ноября на территории городского округа введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за непогоды без электричества остались более 2 тыс. домов, а также остановлена работа ряда котельных.

Ранее режим ЧС ввели на территории Лесозаводского городского округа в Приморье, где из-за ледяного дождя повалило деревья и обесточило часть домов.

Кроме того, силы Тихоокеанского флота объявили штормовую готовность из-за южного циклона в Приморье.