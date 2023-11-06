Режим ЧС ввели во втором районе Приморья из-за непогоды
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«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Дальнереченского городского округа от 6 ноября на территории городского округа введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.
Отмечается, что из-за непогоды без электричества остались более 2 тыс. домов, а также остановлена работа ряда котельных.
Ранее режим ЧС ввели на территории Лесозаводского городского округа в Приморье, где из-за ледяного дождя повалило деревья и обесточило часть домов.
Кроме того, силы Тихоокеанского флота объявили штормовую готовность из-за южного циклона в Приморье.