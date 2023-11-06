ТОФ объявил штормовую готовность из-за циклона в Приморье
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«В связи с усилением ветра в Приморском крае в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) повышена штормовая готовность до степени №2», — приводит РИА Новости заявление.
В частности, в пунктах базирования кораблей и судов флота усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому.
Ранее режим ЧС ввели на территории Лесозаводского городского округа в Приморье, где из-за ледяного дождя повалило деревья и обесточило часть домов.