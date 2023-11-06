RT в Telegram
Подпишись

ТОФ объявил штормовую готовность из-за циклона в Приморье

Короткая ссылка
Силы Тихоокеанского флота объявили штормовую готовность из-за южного циклона в Приморье.
ТОФ объявил штормовую готовность из-за циклона в Приморье
  • Gettyimages.ru

«В связи с усилением ветра в Приморском крае в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) повышена штормовая готовность до степени №2», — приводит РИА Новости заявление.

В частности, в пунктах базирования кораблей и судов флота усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому.

Ранее режим ЧС ввели на территории Лесозаводского городского округа в Приморье, где из-за ледяного дождя повалило деревья и обесточило часть домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить