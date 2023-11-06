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В Красноярском крае ведутся поиски пропавшего неделю назад 13-летнего мальчика

В Красноярском крае ищут пропавшего неделю назад 13-летнего мальчика

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Сотрудники полиции в Красноярске занимаются поиском 13-летнего подростка, который является воспитанником детского дома. О его местонахождении ничего неизвестно уже целую неделю.
В Красноярском крае ведутся поиски пропавшего неделю назад 13-летнего мальчика
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону мальчик пропал во время прогулки 31 октября. 

«Полицейские разыскивают пропавшего в Красноярске 13-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

В настоящий момент специально созданные поисковые группы проверяют подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, а также другие места.

Ранее стало известно, что в Кирове был обнаружен живым пропавший 15-летний мальчик.

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