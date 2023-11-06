В Красноярском крае ведутся поиски пропавшего неделю назад 13-летнего мальчика
В Красноярском крае ищут пропавшего неделю назад 13-летнего мальчика
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону мальчик пропал во время прогулки 31 октября.
«Полицейские разыскивают пропавшего в Красноярске 13-летнего мальчика», — говорится в сообщении.
В настоящий момент специально созданные поисковые группы проверяют подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, а также другие места.
Ранее стало известно, что в Кирове был обнаружен живым пропавший 15-летний мальчик.