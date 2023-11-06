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На базе Мелитопольского аэропорта планируется создать новый авиахаб

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Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на базе аэропорта, который находится на севере Мелитополя, планируется создать авиахаб.

При этом он отметил, что на сегодняшний день строительство невозможно, поскольку ВСУ периодически обстреливают объект.

Однако, по словам Балицкого, инфраструктура аэропорта готова к тому, чтобы создать там авиакомпанию.

«По инициативе нашего сенатора Дмитрия Рогозина планируется там создание авиакомпании на базе самолётов, которые там есть и добавлены будут ещё», — передаёт РИА Новости.

Также Балицкий заявил о начале постройки железной дороги между Ростовом и Крымом.

Кроме того, он отметил, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено.

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