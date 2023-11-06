На базе Мелитопольского аэропорта планируется создать новый авиахаб
При этом он отметил, что на сегодняшний день строительство невозможно, поскольку ВСУ периодически обстреливают объект.
Однако, по словам Балицкого, инфраструктура аэропорта готова к тому, чтобы создать там авиакомпанию.
«По инициативе нашего сенатора Дмитрия Рогозина планируется там создание авиакомпании на базе самолётов, которые там есть и добавлены будут ещё», — передаёт РИА Новости.
Также Балицкий заявил о начале постройки железной дороги между Ростовом и Крымом.
Кроме того, он отметил, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено.