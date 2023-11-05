Шестилетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Подмосковье

Щёлковская городская прокуратура проводит проверку из-за падения шестилетнего мальчика из окна второго этажа многоквартирного дома в деревне Большие Жеребцы микрорайона Восточный, говорится в Telegram ведомства.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 3 ноября. После падения мальчика госпитализировали в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам матери, она ненадолго оставила сына одного. Ребёнок разогревал еду и увидел, что пакет с кормом для кошек начал плавиться. Он испугался пожара и выпрыгнул в окно.

В прокуратуре заявили, что дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и исполнению родителями своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае шестилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа.