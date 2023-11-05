Шестилетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Подмосковье
- РИА Новости
По имеющимся данным, инцидент произошёл 3 ноября. После падения мальчика госпитализировали в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По словам матери, она ненадолго оставила сына одного. Ребёнок разогревал еду и увидел, что пакет с кормом для кошек начал плавиться. Он испугался пожара и выпрыгнул в окно.
В прокуратуре заявили, что дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и исполнению родителями своих обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае шестилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа.