В Хабаровском крае шестилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа

В городе Амурске Хабаровского края шестилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома, сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Около 15:00 часов 5 октября с пятого этажа окна жилого дома по проспекту Комсомольский, 4 выпал шестилетний мальчик», — говорится в сообщении.

Как рассказала РИА Новости представительница ведомства, на момент падения мальчик был оставлен в квартире с прабабушкой.

Она отлучилась на час, и в этот период ребёнок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.

По словам собеседницы агентства, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации, ему поставили диагноз «кататравма».

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