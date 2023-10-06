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В Хабаровском крае шестилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа

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В городе Амурске Хабаровского края шестилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома, сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии.
В Хабаровском крае шестилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила региональная прокуратура. 

«Около 15:00 часов 5 октября с пятого этажа окна жилого дома по проспекту Комсомольский, 4 выпал шестилетний мальчик», — говорится в сообщении.

Как рассказала РИА Новости представительница ведомства, на момент падения мальчик был оставлен в квартире с прабабушкой.

Она отлучилась на час, и в этот период ребёнок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.

По словам собеседницы агентства, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации, ему поставили диагноз «кататравма».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась лекарством от аллергии из-за недосмотра родителей.

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