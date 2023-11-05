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В ДТП в Красноярске погибли три человека из-за машины на летней резине

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Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло в Красноярске на улице Чернышевского, автомобиль был на летней резине, говорится в пресс-службе управления МВД по региону.

Сообщается, что водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились десять пассажиров.

Водитель машины и два пассажира погибли на месте от полученных травм, с тяжёлыми травмами в больницу госпитализирован ещё один пассажир Lada. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.

«На место происшествия направлена специализированная следственно-оперативная группа и экспертно-криминалистическая лаборатория ГУ МВД России по Красноярскому краю», — написало ведомство в Telegram.

Ранее сообщалось, что двое полицейских и мать с ребёнком погибли в ДТП в Ставропольском крае.

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