Двое полицейских и мать с ребёнком погибли в ДТП в Ставропольском крае

Женщина с ребёнком и два сотрудника полиции погибли в результате ДТП, произошедшем в Петровском округе Ставропольского края, говорится в заявлении МВД.

По данным министерства, авария произошла 3 ноября примерно в 21:30 мск на 14 км на дороге Светлоград — Благодарный — Будённовск.

«По предварительной информации, водитель грузовой «Газели» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», — сообщили в ведомстве.

Погибшая женщина перед этим обратилась в полицию и пожаловалась на семейное насилие. Правоохранители отвезли её вместе с дочерью в больницу, где их обследовали, а после возвращались, чтобы отвезти их домой и попали в смертельное ДТП.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Чувашии.