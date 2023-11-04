Двое полицейских и мать с ребёнком погибли в ДТП в Ставропольском крае
- РИА Новости
По данным министерства, авария произошла 3 ноября примерно в 21:30 мск на 14 км на дороге Светлоград — Благодарный — Будённовск.
«По предварительной информации, водитель грузовой «Газели» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», — сообщили в ведомстве.
Погибшая женщина перед этим обратилась в полицию и пожаловалась на семейное насилие. Правоохранители отвезли её вместе с дочерью в больницу, где их обследовали, а после возвращались, чтобы отвезти их домой и попали в смертельное ДТП.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Чувашии.