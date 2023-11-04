RT в Telegram
Подпишись

Двое полицейских и мать с ребёнком погибли в ДТП в Ставропольском крае

Короткая ссылка
Женщина с ребёнком и два сотрудника полиции погибли в результате ДТП, произошедшем в Петровском округе Ставропольского края, говорится в заявлении МВД.
Двое полицейских и мать с ребёнком погибли в ДТП в Ставропольском крае
  • РИА Новости

По данным министерства, авария произошла 3 ноября примерно в 21:30 мск на 14 км на дороге Светлоград — Благодарный — Будённовск.

«По предварительной информации, водитель грузовой «Газели» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», — сообщили в ведомстве.

Погибшая женщина перед этим обратилась в полицию и пожаловалась на семейное насилие. Правоохранители отвезли её вместе с дочерью в больницу, где их обследовали, а после возвращались, чтобы отвезти их домой и попали в смертельное ДТП.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Чувашии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить