Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Чувашии

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе в Чувашии.

Об этом информирует МВД России по региону.

«В Чувашии на федеральной трассе М-7 в Козловском округе произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли и один пострадал», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель машины Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с фурой Scania.

Водитель и трое пассажиров легковой машины погибли, водитель фуры пострадал.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске столкнулись 15 машин.