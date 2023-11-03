Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Чувашии
- РИА Новости
Об этом информирует МВД России по региону.
«В Чувашии на федеральной трассе М-7 в Козловском округе произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли и один пострадал», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель машины Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с фурой Scania.
Водитель и трое пассажиров легковой машины погибли, водитель фуры пострадал.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске столкнулись 15 машин.