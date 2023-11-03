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Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Чувашии

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Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе в Чувашии.
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Чувашии
  • РИА Новости

Об этом информирует МВД России по региону. 

«В Чувашии на федеральной трассе М-7 в Козловском округе произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли и один пострадал», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель машины Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с фурой Scania.

Водитель и трое пассажиров легковой машины погибли, водитель фуры пострадал. 

Ранее сообщалось, что в Новосибирске столкнулись 15 машин.

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