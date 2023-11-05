Росавиация нашла ошибки экипажа, из-за которых самолёт сел в поле под Новосибирском

Росавиация завершила расследование экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции, специалисты пришли к выводу, что ошибка экипажа при посадке борта состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зелёной» гидросистемы.

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полёт до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», — говорится в заключении.

В качестве причины падения давления в «зелёной» гидросистеме в Росавиации назвали нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа.

В ведомстве отметили, что при наборе высоты экипаж также не обратил внимания на повышенный расход и остаток топлива. При этом в Росавиации пришли к выводу, что после всех допущенных ошибок экипаж принял верное решение об экстренной посадке в поле.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

Одна из пассажирок отметила, что люди на борту стали аплодировать экипажу, как только самолёт остановился.