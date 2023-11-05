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Путин поддержал строительство мечети в подмосковном парке «Патриот»

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Президент России Владимир Путин поддержал идею о строительстве мечети в парке «Патриот» в Подмосковье.

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равиль Гайнутдин поблагодарил Путина за поддержку соответствующей инициативы. Муфтий пригласил президента России на церемонию открытия памятного камня на месте строительства.

«Хорошая идея», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее Путин и представители конфессий возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Президент пообщался с участниками церемонии возложения цветов и отметил, что бойцы СВО каждый день рискуют собственной жизнью.

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