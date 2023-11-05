Путин поддержал строительство мечети в подмосковном парке «Патриот»
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равиль Гайнутдин поблагодарил Путина за поддержку соответствующей инициативы. Муфтий пригласил президента России на церемонию открытия памятного камня на месте строительства.
«Хорошая идея», — цитирует Путина ТАСС.
Ранее Путин и представители конфессий возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
Президент пообщался с участниками церемонии возложения цветов и отметил, что бойцы СВО каждый день рискуют собственной жизнью.