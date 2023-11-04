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В Калининграде полиция спасла женщину, которая провела четыре дня без еды и воды

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В Калининграде сотрудник правоохранительных органов совместно с волонтёрами спасла женщину, которая из-за вывиха бедра провела в своей квартире четыре дня без еды и воды.
В Калининграде полиция спасла женщину, которая провела четыре дня без еды и воды
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МВД России по Калининградской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о пропаже воспитательницы одного из детских садов города. По данным ведомства, в полицию обратилась коллега женщины, которая не могла с ней связаться несколько дней.

30 октября сотрудник правоохранительных органов вместе с волонтёрами прибыла по адресу проживания женщины. Выяснялось, что дверь закрыта изнутри, но при этом в квартире горел свет.

«После нескольких безуспешных попыток дозвониться сотрудница полиции с помощью приставной лестницы заглянула через балкон второго этажа в квартиру и обнаружила, что женщина неподвижно лежит на полу», — говорится в сообщении.

Первичный осмотр показал, что у женщины вывих бедра. В таком состоянии она провела четыре дня без еды и воды.

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