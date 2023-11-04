В Калининграде полиция спасла женщину, которая провела четыре дня без еды и воды
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МВД России по Калининградской области.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о пропаже воспитательницы одного из детских садов города. По данным ведомства, в полицию обратилась коллега женщины, которая не могла с ней связаться несколько дней.
30 октября сотрудник правоохранительных органов вместе с волонтёрами прибыла по адресу проживания женщины. Выяснялось, что дверь закрыта изнутри, но при этом в квартире горел свет.
«После нескольких безуспешных попыток дозвониться сотрудница полиции с помощью приставной лестницы заглянула через балкон второго этажа в квартиру и обнаружила, что женщина неподвижно лежит на полу», — говорится в сообщении.
Первичный осмотр показал, что у женщины вывих бедра. В таком состоянии она провела четыре дня без еды и воды.