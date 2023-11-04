Собянин рассказал о новых шоу и аттракционах в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении к выставке-форуму «Россия» павильона «Макет Москвы» на ВДНХ.

Отмечается, что в павильоне появился VR-аттракцион «Полёт над макетом Москвы» с голосовым и музыкальным сопровождением.

Кроме того, посетители смогут побывать на акустическом шоу «Говорит Москва», представляющем смесь звуков, которыми наполнены улицы города.

В павильоне обновили аудиогиды, теперь экскурсию можно послушать на русском, китайском, арабском, английском, немецком и французском языках.

Ранее стало известно, что хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу на открытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ в 20:00 станут SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.