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Собянин рассказал о новых шоу и аттракционах в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении к выставке-форуму «Россия» павильона «Макет Москвы» на ВДНХ.
Собянин рассказал о новых шоу и аттракционах в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ
  • РИА Новости

Отмечается, что в павильоне появился VR-аттракцион «Полёт над макетом Москвы» с голосовым и музыкальным сопровождением.

Кроме того, посетители смогут побывать на акустическом шоу «Говорит Москва», представляющем смесь звуков, которыми наполнены улицы города.

В павильоне обновили аудиогиды, теперь экскурсию можно послушать на русском, китайском, арабском, английском, немецком и французском языках.

Ранее стало известно, что хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу на открытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ в 20:00 станут SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.

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