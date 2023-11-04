Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что будущее России не будет простым, но она будет сильной и самостоятельной страной.

«Оно (будущее России. — RT) никогда не будет простым», — сказал он.

Песков подчеркнул, что у России было сложное прошлое, непростое настоящее и будет непростое будущее.

«Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны», — отметил он.

Также Песков заявил, что Североатлантический альянс изначально создавали для сдерживания Советского Союза, а затем и России.