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Песков заявил, что Россия будет сильной и самостоятельной страной

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что будущее России не будет простым, но она будет сильной и самостоятельной страной.
Песков заявил, что Россия будет сильной и самостоятельной страной
  • РИА Новости

«Оно (будущее России. — RT) никогда не будет простым», — сказал он.

Песков подчеркнул, что у России было сложное прошлое, непростое настоящее и будет непростое будущее.

«Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны», — отметил он.

Также Песков заявил, что Североатлантический альянс изначально создавали для сдерживания Советского Союза, а затем и России.

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