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Бастрыкин поручил доложить о ходе дела по факту ДТП в Ставропольском крае

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Ставропольском крае, в результате которого погибли четыре человека.
Бастрыкин поручил доложить о ходе дела по факту ДТП в Ставропольском крае
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следкома. 

«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Ставропольском крае», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что женщина с ребёнком и два сотрудника полиции погибли в результате ДТП, произошедшего в Петровском округе Ставропольского края.

Погибшая женщина перед этим обратилась в полицию и пожаловалась на семейное насилие. Правоохранители доставили её вместе с дочерью в больницу, где их обследовали. После полицейские отвозили их домой и попали в смертельное ДТП.

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