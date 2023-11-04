Бастрыкин поручил доложить о ходе дела по факту ДТП в Ставропольском крае
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следкома.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Ставропольском крае», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что женщина с ребёнком и два сотрудника полиции погибли в результате ДТП, произошедшего в Петровском округе Ставропольского края.
Погибшая женщина перед этим обратилась в полицию и пожаловалась на семейное насилие. Правоохранители доставили её вместе с дочерью в больницу, где их обследовали. После полицейские отвозили их домой и попали в смертельное ДТП.