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Советник главы Херсонской области: «стереть и отменить» Россию невозможно

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«Стереть и отменить» Россию невозможно — это наглядно демонстрируют регионы страны на выставке-форуме на ВДНХ, заявил RT советник губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
Советник главы Херсонской области: «стереть и отменить» Россию невозможно
  • РИА Новости

В разговоре с корреспондентом RT Костей Придыбайло он подчеркнул, что все угрозы Запада, связанные с запретами, с отменой России, — «они все виртуальные».

«Если ты житель Москвы или житель Ставропольского края и ты никуда не выбирался, ты можешь подвергаться этим атакам, тебе будут рассказывать, что «всё плохо, ничего нет там, у соседей нет света и воды и вообще каменный век». А вот эта выставка — про настоящую Россию... В каждом нашем регионе есть масса красивого, яркого», — сказал Малькевич.

4 ноября на ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия». Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.

Корреспондент RT показал некоторые стенды гостей мероприятия из разных регионов и даже «запустил турбину ГЭС» в интерактиве от Красноярского края.

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