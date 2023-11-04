Советник главы Херсонской области: «стереть и отменить» Россию невозможно
- РИА Новости
В разговоре с корреспондентом RT Костей Придыбайло он подчеркнул, что все угрозы Запада, связанные с запретами, с отменой России, — «они все виртуальные».
«Если ты житель Москвы или житель Ставропольского края и ты никуда не выбирался, ты можешь подвергаться этим атакам, тебе будут рассказывать, что «всё плохо, ничего нет там, у соседей нет света и воды и вообще каменный век». А вот эта выставка — про настоящую Россию... В каждом нашем регионе есть масса красивого, яркого», — сказал Малькевич.
4 ноября на ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия». Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.
Корреспондент RT показал некоторые стенды гостей мероприятия из разных регионов и даже «запустил турбину ГЭС» в интерактиве от Красноярского края.