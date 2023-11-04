Силы ПВО перехватили украинский дрон над Белгородской областью
Расчёт систем противовоздушной обороны сбил беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Белгородской области, говорится в заявлении Минобороны России.
- РИА Новости
По данным ведомства, средства ПВО уничтожили дрон киевского режима самолётного типа около 11:00 мск.
Ранее МО России сообщило, что силы ПВО сбили два БПЛА украинской армии над Курской областью.
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