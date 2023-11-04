Силы ПВО перехватили украинский дрон над Белгородской областью

Расчёт систем противовоздушной обороны сбил беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Белгородской области, говорится в заявлении Минобороны России.

По данным ведомства, средства ПВО уничтожили дрон киевского режима самолётного типа около 11:00 мск.

Ранее МО России сообщило, что силы ПВО сбили два БПЛА украинской армии над Курской областью.