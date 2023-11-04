МО России: средства ПВО сбили два украинских дрона над Курской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили в воздухе два беспилотника украинской армии над территорией Курской области, заявило Минобороны России.

РИА Новости

Ведомство сообщило, что расчёты ПВО пресекли очередную террористическую атаку дронами самолётного типа примерно в 09:00 мск. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО над Курским районом региона.