Илья Авербух и Елизавета Арзамасова на выставке «Россия» назвали любимый город

Хореограф и продюсер Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова на выставке «Россия», которая открылась на ВДНХ в Москве, рассказали корреспонденту RT Косте Придыбайло о своём любимом месте в России.

«Очень сложно выбрать, но мы родились в Москве, для меня Москва — это главное место моей жизни», — сказал Авербух.

Арзамасова поддержала его ответ, однако подчеркнула, что во многих других регионах страны у них во время гастролей появляются близкие люди.

Корреспондент RT показал некоторые стенды гостей мероприятия из разных регионов и даже «запустил турбину ГЭС» в интерактиве от Красноярского края.

4 ноября на ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия». Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.