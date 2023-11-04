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МЧС: на Сахалине опрокинулся автобус с 25 пассажирами

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Пассажирский автобус, в котором находились 25 человек, опрокинулся в 10 км от населённого пункта Тымовское на автодороге Александровск — Сахалинский — Тымовское в Сахалинской области, заявили в МЧС.

По данным ведомства, звонок спасателям поступил в 06:20 по местному времени. Автобус №503 съехал в кювет и опрокинулся.

«В результате ДТП пострадала девушка 2006 года рождения, прибывшими медиками СМП поставлен диагноз «ушиб бедра», пострадавшая от госпитализации отказалась», — говорится в заявлении МЧС.

Также в министерстве проинформировали, что все пассажиры этого автобуса были доставлены в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что СК Челябинской области проводит проверку по факту ДТП, в результате которого перевернулся автобус с пассажирами.

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