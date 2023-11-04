МЧС: на Сахалине опрокинулся автобус с 25 пассажирами
По данным ведомства, звонок спасателям поступил в 06:20 по местному времени. Автобус №503 съехал в кювет и опрокинулся.
«В результате ДТП пострадала девушка 2006 года рождения, прибывшими медиками СМП поставлен диагноз «ушиб бедра», пострадавшая от госпитализации отказалась», — говорится в заявлении МЧС.
Также в министерстве проинформировали, что все пассажиры этого автобуса были доставлены в пункт назначения.
Ранее сообщалось, что СК Челябинской области проводит проверку по факту ДТП, в результате которого перевернулся автобус с пассажирами.