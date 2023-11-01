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В Челябинской области проводят проверку по факту аварии автобуса с пассажирами

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Следственный комитет Челябинской области проводит проверку по факту ДТП, в результате которого перевернулся автобус с пассажирами.
В Челябинской области проводят проверку по факту аварии автобуса с пассажирами
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Как рассказали в управлении, инцидент произошёл в ночь на 1 ноября 2023 года в Пластовском районе области. Микроавтобус рейса Челябинск — Магнитогорск съехал в кювет и перевернулся вместе с людьми. Одна из пассажирок получила травмы.

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение скорости водителем.

Ранее сообщалось, что двое детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень.

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