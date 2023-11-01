В Челябинской области проводят проверку по факту аварии автобуса с пассажирами
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Как рассказали в управлении, инцидент произошёл в ночь на 1 ноября 2023 года в Пластовском районе области. Микроавтобус рейса Челябинск — Магнитогорск съехал в кювет и перевернулся вместе с людьми. Одна из пассажирок получила травмы.
По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение скорости водителем.
Ранее сообщалось, что двое детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень.