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Росавиация передала часть рейсов «Уральских авиалиний» другим авиакомпаниям

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Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» может быть передана другим авиакомпаниям, пока перевозчик не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией.

«Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией «Уральские авиалинии» трёхстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации по допуску на международные рейсы.

Уточняется, что речь идёт о некоторых рейсах в Азербайджан, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию и Узбекистан.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы Уйташ вернулся к полноценной работе после произошедших накануне беспорядков.

Также стало известно, что рейсы из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу временно направят в другие города России.

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