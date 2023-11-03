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Кириенко: приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлён

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Приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлён, на него подали заявки уже более 500 тыс. человек, заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко: приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлён
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

«Поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Он отметил, что многие люди обращались в наблюдательный совет конкурса в связи с тем, что хотели подать заявку, но не успели.

По его словам, с 4 ноября начнут поступать задания тем, кто зарегистрировался на мероприятие.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.

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