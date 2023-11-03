Кириенко: приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлён

Приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлён, на него подали заявки уже более 500 тыс. человек, заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Он отметил, что многие люди обращались в наблюдательный совет конкурса в связи с тем, что хотели подать заявку, но не успели.

По его словам, с 4 ноября начнут поступать задания тем, кто зарегистрировался на мероприятие.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.