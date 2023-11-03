Кириенко: приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлён
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«Поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения», — приводит ТАСС слова Кириенко.
Он отметил, что многие люди обращались в наблюдательный совет конкурса в связи с тем, что хотели подать заявку, но не успели.
По его словам, с 4 ноября начнут поступать задания тем, кто зарегистрировался на мероприятие.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.