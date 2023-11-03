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Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов

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Министерство юстиции России включило журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского, Андрея Солдатова и ещё двух человек в реестр иноагентов.
Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«3 ноября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.П. Губин, Д.С. Еловский, К.В. Качур, А.А. Солдатов, М.В. Снеговая», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все включённые в реестр журналисты проживают не в России.

Еловский и Солдатов выступали против спецоперации России на Украине.

Ранее Минюст России внёс в перечень иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*.

До этого Министерство юстиции России добавило Гарри Каспарова** в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 13.05.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

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