RT в Telegram
Подпишись

Введён особый воинский учёт для отбывающих наказание в местах лишения свободы

Короткая ссылка
Правительство России ввело особый воинский учёт для отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Введён особый воинский учёт для отбывающих наказание в местах лишения свободы
  • Gettyimages.ru
  • © Reinhard Krull

Об этом пишет ТАСС.

Особый воинский учёт граждан, отбывающих наказания в виде лишения свободы, будут осуществлять военкоматы по месту нахождения ИК и СИЗО.

Постановка на особый воинский учёт лишённых свободы лиц осуществляется без личной явки, медобследования и психологического отбора.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор будет собирать данные для ведения воинского учёта учащихся школ, колледжей и вузов и передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить