Введён особый воинский учёт для отбывающих наказание в местах лишения свободы

Правительство России ввело особый воинский учёт для отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Об этом пишет ТАСС.

Особый воинский учёт граждан, отбывающих наказания в виде лишения свободы, будут осуществлять военкоматы по месту нахождения ИК и СИЗО.

Постановка на особый воинский учёт лишённых свободы лиц осуществляется без личной явки, медобследования и психологического отбора.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор будет собирать данные для ведения воинского учёта учащихся школ, колледжей и вузов и передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс.