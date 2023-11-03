Мишустин освободил Артемьева от поста помощника премьер-министра по его просьбе

Глава правительства России Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от поста помощника премьер-министра по его просьбе.

Об этом говорится в распоряжении Мишустина.

Документ опубликован на портале правовой информации.

В октябре Мишустин освободил от должности замминистра финансов Тимура Максимова по его просьбе.