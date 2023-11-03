Мишустин освободил Артемьева от поста помощника премьер-министра по его просьбе
Глава правительства России Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от поста помощника премьер-министра по его просьбе.
- РИА Новости
Об этом говорится в распоряжении Мишустина.
Документ опубликован на портале правовой информации.
В октябре Мишустин освободил от должности замминистра финансов Тимура Максимова по его просьбе.
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