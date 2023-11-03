Минобороны: около 19:00 мск над Белгородской областью был уничтожен беспилотник

Минобороны России сообщило, что около 19:00 мск силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

«Сегодня около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Успеновка со стороны ВСУ.

Как заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк, в результате удара ВСУ по зданию социального фонда в посёлке Чаплинка погибли семь человек.