Минобороны: около 19:00 мск над Белгородской областью был уничтожен беспилотник
- РИА Новости
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«Сегодня около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Успеновка со стороны ВСУ.
Как заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк, в результате удара ВСУ по зданию социального фонда в посёлке Чаплинка погибли семь человек.