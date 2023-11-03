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RT: забеременевшая в Ленобласти 12-летняя девочка последнее время опаздывала на уроки

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Забеременевшая в Ленинградской области 12-летняя девочка последнее время часто опаздывала на уроки, говоря педагогам, что проспала. Об этом RT рассказал источник.
RT: забеременевшая в Ленобласти 12-летняя девочка последнее время опаздывала на уроки
  • Gettyimages.ru
  • © MARIIA MALYSHEVA

По данным источника, девочка характеризуется положительно, несмотря на среднюю успеваемость и отказ носить школьную форму. Она посещает несколько секций.

Отцом будущего ребёнка является, предположительно, 15-летний ученик из той же школы, который трижды оставался на второй год. По имеющейся информации, он состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и в органах опеки.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова рассказала RT, что семья ученицы ранее не попадала в поле зрения органов опеки.

При этом в школе отказались от комментариев, отметив, что занимаются этой ситуацией и оказывают девочке помощь.

Ранее 78.ru сообщало, что в Ленинградской области 12-летнюю беременную девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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