RT: забеременевшая в Ленобласти 12-летняя девочка последнее время опаздывала на уроки

Забеременевшая в Ленинградской области 12-летняя девочка последнее время часто опаздывала на уроки, говоря педагогам, что проспала. Об этом RT рассказал источник.

По данным источника, девочка характеризуется положительно, несмотря на среднюю успеваемость и отказ носить школьную форму. Она посещает несколько секций.

Отцом будущего ребёнка является, предположительно, 15-летний ученик из той же школы, который трижды оставался на второй год. По имеющейся информации, он состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и в органах опеки.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова рассказала RT, что семья ученицы ранее не попадала в поле зрения органов опеки.

При этом в школе отказались от комментариев, отметив, что занимаются этой ситуацией и оказывают девочке помощь.

Ранее 78.ru сообщало, что в Ленинградской области 12-летнюю беременную девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.