Написавшая заявление на блогера Шабутдинова: многие ребята остались с кредитами
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«Мне многие ребята рассказывали, что остались с кредитами, без денег. Семьи распадались даже», — заявила она.
Калистратова считает, что блогеру теперь может грозить ответственность по нескольким статьям.
Наталья рассказала, что из-за Шабутдинова ей пришлось взять кредит в банке, который она уже выплатила.
«На день рождения, Аяз Шабутдинов, я подарила тебе букет уголовных статей!» — добавила Калистратова.
Ранее СМИ писали, что блогера Аяза Шабутдинова задержали в столице по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.
Калистратова потребовала, чтобы блогер вернул ей деньги за бизнес-курсы.
По её словам, она пытается добиться компенсации уже три года.
Позже в Министерстве внутренних дел России заявили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против блогера Аяза Шабутдинова.