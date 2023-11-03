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Написавшая заявление на блогера Шабутдинова: многие ребята остались с кредитами

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Наталья Калистратова, написавшая заявление в правоохранительные органы на блогера Аяза Шабутдинова, рассказала RT, что знает других людей, которые остались с кредитами и без денег после участия в «бизнес-тренингах».
Написавшая заявление на блогера Шабутдинова: многие ребята остались с кредитами
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Мне многие ребята рассказывали, что остались с кредитами, без денег. Семьи распадались даже», — заявила она.

Калистратова считает, что блогеру теперь может грозить ответственность по нескольким статьям.

Наталья рассказала, что из-за Шабутдинова ей пришлось взять кредит в банке, который она уже выплатила.

«На день рождения, Аяз Шабутдинов, я подарила тебе букет уголовных статей!» — добавила Калистратова.

Ранее СМИ писали, что блогера Аяза Шабутдинова задержали в столице по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Калистратова потребовала, чтобы блогер вернул ей деньги за бизнес-курсы.

По её словам, она пытается добиться компенсации уже три года.

Позже в Министерстве внутренних дел России заявили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против блогера Аяза Шабутдинова.

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