Женщина погибла в результате ДТП в Тюменской области

На 26-м км трассы Тюмень — Омск при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибла женщина.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по региону.

«Столкнулись автомобили Chevrolet и грузовик Shacman, от удара Chevrolet отбросило на КамАЗ дорожной службы, занимающийся чисткой ограждения», — передаёт ГИБДД.

Уточняется, что в результате аварии 54-летняя пассажирка легковой иномарки скончалась. Водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован, при этом водители грузовиков не пострадали. Движение по трассе в сторону Ялуторовска частично перекрыто. Автомобили вынуждены двигаться по одной полосе.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе в Чувашии.