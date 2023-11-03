В Подмосковье направят 470 млн рублей на жильё для молодых семей

В Московской области на обеспечение молодых семей жильём планируется выделить более 470 млн рублей в 2024 году.

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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы. Отмечается, что господдержку получат 270 молодых семей региона. Для семьи без детей размер социальной выплаты составляет 30% от расчётной стоимости жилья, с детьми — 35%. Стоимость квадратного метра для расчёта субсидии устанавливается муниципальным образованием. В целом за период 2024–2026 годов планируется предоставить социальные выплаты 776 молодым семьям. Ранее сообщалось, что жильё по программе «Сахалинская ипотека» купили 160 семей.