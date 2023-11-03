RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье направят 470 млн рублей на жильё для молодых семей

Короткая ссылка
В Московской области на обеспечение молодых семей жильём планируется выделить более 470 млн рублей в 2024 году.
В Подмосковье направят 470 млн рублей на жильё для молодых семей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

Отмечается, что господдержку получат 270 молодых семей региона. Для семьи без детей размер социальной выплаты составляет 30% от расчётной стоимости жилья, с детьми — 35%. Стоимость квадратного метра для расчёта субсидии устанавливается муниципальным образованием.

В целом за период 2024–2026 годов планируется предоставить социальные выплаты 776 молодым семьям.

Ранее сообщалось, что жильё по программе «Сахалинская ипотека» купили 160 семей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить