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Подмосковье с начала года направило на восстановление юга ДНР около 6,2 млрд рублей

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Московская область в этом году направила около 6,2 млрд рублей на восстановление подшефных Новоазовского и Тельмановского районов в Донецкой Народной Республике.
Подмосковье с начала года направило на восстановление юга ДНР около 6,2 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Из регионального бюджета на 2023 год на восстановление Тельмановского района выделено 2 млрд рублей и Новоазовского — 4,2 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

В начале октября вице-премьер России Марат Хуснуллин провёл совещание по восстановлению городов в новых российских регионах.

Отмечается, что Хуснуллин встретился с руководителями субъектов, которые взяли шефство над новыми регионами.

По его словам, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию 429 объектов.

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