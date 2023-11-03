Подмосковье с начала года направило на восстановление юга ДНР около 6,2 млрд рублей

Московская область в этом году направила около 6,2 млрд рублей на восстановление подшефных Новоазовского и Тельмановского районов в Донецкой Народной Республике.

Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Из регионального бюджета на 2023 год на восстановление Тельмановского района выделено 2 млрд рублей и Новоазовского — 4,2 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

В начале октября вице-премьер России Марат Хуснуллин провёл совещание по восстановлению городов в новых российских регионах.

Отмечается, что Хуснуллин встретился с руководителями субъектов, которые взяли шефство над новыми регионами.

По его словам, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию 429 объектов.