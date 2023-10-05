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Хуснуллин провёл совещание по восстановлению городов в новых регионах России

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин провёл совещание по восстановлению городов в новых российских регионах.
Хуснуллин провёл совещание по восстановлению городов в новых регионах России
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что Хуснуллин встретился с руководителями субъектов, которые взяли шефство над новыми регионами.

«Работа проводится масштабная, в непростых условиях. Прошу руководителей субъектов держать всё на личном контроле и чётко выполнять поставленные задачи», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию 429 объектов.

Ранее корреспондент RT Стив Суини показал, как в Донецке берегут самые разные памятники.

Журналист рассказал, что 30-метровая скульптура шахтёра и красноармейца, памятники основателю города Джону Хьюзу и Чехову, а также бюст Пушкина — всё здесь стоит целое и невредимое.

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