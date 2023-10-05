Хуснуллин провёл совещание по восстановлению городов в новых регионах России
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.
Отмечается, что Хуснуллин встретился с руководителями субъектов, которые взяли шефство над новыми регионами.
«Работа проводится масштабная, в непростых условиях. Прошу руководителей субъектов держать всё на личном контроле и чётко выполнять поставленные задачи», — подчеркнул вице-премьер.
По его словам, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию 429 объектов.
Ранее корреспондент RT Стив Суини показал, как в Донецке берегут самые разные памятники.
Журналист рассказал, что 30-метровая скульптура шахтёра и красноармейца, памятники основателю города Джону Хьюзу и Чехову, а также бюст Пушкина — всё здесь стоит целое и невредимое.