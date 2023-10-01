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Корреспондент RT Суини показал, как в Донецке берегут самые разные памятники

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Корреспондент RT Стив Суини показал, как в Донецке берегут самые разные памятники. Журналист рассказал, что 30-метровая скульптура шахтёра и красноармейца, памятники основателю города Джону Хьюзу и Чехову, а также бюст Пушкина — всё здесь стоит целое и невредимое.

«В Донецке его [Пушкина] почитают, тогда как на Украине подобные памятники сносят, пытаясь искоренить российскую культуру и идентичность», — отметил Суини.

Он также показал монумент, посвящённый освободителям Донбасса в ходе Великой Отечественной войны, — 30-метровую скульптурную композицию, изображающую шахтёра и красноармейца.

«Люди, которых они олицетворяют, сыграли важную роль в защите и восстановлении города», — подчеркнул корреспондент.

Подробнее — в сюжете Суини.

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