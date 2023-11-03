Умер бывший начальник управления глубоководных исследований Минобороны Валерий Исак

Умер бывший начальник Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России Валерий Исак.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ России Игоря Курдина.

Отвечая на вопрос о кончине вице-адмирала, он подтвердил, что Исак умер.

Также Курдин рассказал, что Исак возглавлял ГУГИ с 2000 по 2005 год.

В августе бывший глава штаба Вооружённых сил России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко скончался в Москве в возрасте 57 лет после продолжительной болезни.