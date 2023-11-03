RT в Telegram
Подпишись

Умер бывший начальник управления глубоководных исследований Минобороны Валерий Исак

Короткая ссылка
Умер бывший начальник Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России Валерий Исак. 
Умер бывший начальник управления глубоководных исследований Минобороны Валерий Исак
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ России Игоря Курдина.

Отвечая на вопрос о кончине вице-адмирала, он подтвердил, что Исак умер.

Также Курдин рассказал, что Исак возглавлял ГУГИ с 2000 по 2005 год.

В августе бывший глава штаба Вооружённых сил России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко скончался в Москве в возрасте 57 лет после продолжительной болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить