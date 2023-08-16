Умер экс-глава штаба ВС России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко

Бывший глава штаба Вооружённых сил России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко скончался в Москве в возрасте 57 лет после продолжительной болезни.

РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. «После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — говорится в сообщении. Как рассказал Дегтярёв, в Сирии Жидко возглавлял штаб ВС России, а в Хабаровском крае был командующим войсками Восточного военного округа. В Москве Жидко занимал должность замминистра обороны России. Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в ходе учебных полётов.