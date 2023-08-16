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Умер экс-глава штаба ВС России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко

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Бывший глава штаба Вооружённых сил России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко скончался в Москве в возрасте 57 лет после продолжительной болезни.
Умер экс-глава штаба ВС России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — говорится в сообщении.

Как рассказал Дегтярёв, в Сирии Жидко возглавлял штаб ВС России, а в Хабаровском крае был командующим войсками Восточного военного округа.

В Москве Жидко занимал должность замминистра обороны России.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в ходе учебных полётов.

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