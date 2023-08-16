Умер экс-глава штаба ВС России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — говорится в сообщении.
Как рассказал Дегтярёв, в Сирии Жидко возглавлял штаб ВС России, а в Хабаровском крае был командующим войсками Восточного военного округа.
В Москве Жидко занимал должность замминистра обороны России.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в ходе учебных полётов.