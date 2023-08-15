Глава Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб в ходе тренировочных полётов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в ходе учебных полётов.

Об этом Кумпилов написал в Telegram.

«Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полётов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава Адыгеи, Гуров в течение нескольких лет возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона.

Кроме того, он защищал интересы России в ходе специальной военной операции.

14 августа учебный самолёт Л-39 учебного авиаполка потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении учебно-тренировочного полёта.