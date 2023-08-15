Глава Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб в ходе тренировочных полётов
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Об этом Кумпилов написал в Telegram.
«Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полётов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров», — говорится в сообщении.
Как рассказал глава Адыгеи, Гуров в течение нескольких лет возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона.
Кроме того, он защищал интересы России в ходе специальной военной операции.
14 августа учебный самолёт Л-39 учебного авиаполка потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении учебно-тренировочного полёта.