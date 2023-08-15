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Глава Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб в ходе тренировочных полётов

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в ходе учебных полётов.
Глава Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб в ходе тренировочных полётов
  • Gettyimages.ru
  • © GCapture

Об этом Кумпилов написал в Telegram.

«Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полётов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава Адыгеи, Гуров в течение нескольких лет возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона.

Кроме того, он защищал интересы России в ходе специальной военной операции.

14 августа учебный самолёт Л-39 учебного авиаполка потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении учебно-тренировочного полёта.

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