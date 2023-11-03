В Кремле призвали не судить обо всём Дагестане по инциденту в аэропорту

Замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов призвал не судить обо всём Дагестане по инциденту в аэропорту Махачкалы.

Соответствующее заявление он сделал на Всероссийском форуме «Народы России».

«Я не хочу, чтобы о моей родной республике, о Дагестане, судили по этому происшествию, инциденту. Это не характерно для Дагестана, это скорее исключение — редкое, но всё-таки оно случилось», — цитирует его ТАСС.

Он также подчеркнул, что у людей, которые совершили противоправные действия, нет большой поддержки дагестанского народа.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов высмеял и подверг критике участника беспорядков в Махачкале, который занимался «поисками евреев» в турбине самолёта, приземлившегося в аэропорту города.